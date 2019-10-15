"إسكان البرلمان" توصي بمد فترة تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ 5 سنوات

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، فيما يتعلق بفترة تقسيط قيمة التصالح المقررة في المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد حمودة رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر مؤخرا، وتذليل معوقات تطبيقه، وذلك بإجراء عدد من التعديلات على القانون.

وأوصت اللجنة، بمد مدة التقسيط للمبلغ المستحق الذي سيدفع مقابل التصالح من 3 لـ 5 سنوات في اللائحة التنفيذية التي ستعدل بعد إصدار تعديلات القانون.

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح "لا تجاوز 6 أشهر" وفقا لما يراه.​