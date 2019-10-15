عضو إسكان النواب: 6 مميزات في قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

ناقشت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المعوقات الخاصة بقانون التصالح مع المباني المخالفة.

وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو اللجنة، لمصراوي، إن أهم معوقات تطبيق القانون هو عدم المعرفة الكاملة للمواطنين لأهداف القانون وخوف البعض من التقدم بالتصالح مع الأحياء خوفا من قيمة الغرامة التي ستطبق عليه، رغم أنها تبدأ من 50 جنيهًا تصل إلى 2000 جنيه.

وأكد فهمي، أنه لا بد من نشر الوعي يالقانون بين المواطنين عن طريق الإعلام والإعلان

وأكد أن أهم ما يميز القانون.

1- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضد المواطن المخالف مؤقتا لحين البت في الطلب.

٢- في حالة التصالح تخطر جميع الجهات المختصة في شئون المرافق بالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بالتصالح خلال 15 يومًا لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

3- للمواطن المرفوض طلبة للتصالح الحق في التظلم.

4- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء القرارت الصادرة ضد المبنى، وحفظ التحقيقات في شأن المخالفة.

5- قرار التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

6- في حالة التصالح وصدور حكم بات في موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة، وتأمر النيابه العامة بوقف تنفيذ الحكومة إذا حصل التصالح أثناء التنفيذ.​