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للبيع بـ500 جنيه.. قرار حكومي بإصدار عملة تذكارية فئة 50 جنيها.. صور

04:03 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
للبيع بـ500 جنيه.. قرار حكومي بإصدار عملة تذكارية فئة 50 جنيها.. صور

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 2019، بشأن توجيهات لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية فئة (خسمون جنيها) بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في جمهورية مصر العربية حسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الموجودة في القرار، على أن يبلغ عدد القطع 1450 قطعة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يحدد سعر البيع للعملة داخل جمهورية مصر العربية، للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بمبلغ 500 جنيه.

وجاء نص القرار كالتالي:

عملة فئة 50 جنيها2عملة فئة 50 جنيها1

وزير المالية الجريدة الرسمية مجلس الوزراء عملة تذكارية

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