مستشار الرئيس السنغالي: مجرد دخول مصر هو لقاء للتاريخ

كتب- محمود مصطفى:

قال منصور نياس مستشار الرئيس السنغالي إن مجرد دخول مصر هو لقاء للتاريخ، فما بالنا أن الداعي للمؤتمر هي دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتباحث في أمور المسلمين؛ فما أعظمها من أمانة وحِمل على أعناقنا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الإفتاء العالمي "إدارة الخلاف الفقهي"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الخلاف سنة كونية وضرورة شرعية، وهو أمر أقرّه وضبطه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصحابة الكرام، وعلى الأمة من إدارة خلافاتها واجتهاداتها لتكون عامل رفع ورفعة للأمة.

ولفت نياس النظر إلى أن اختيار هذا الموضوع هو إنجاز للأمانة فالله يجزيها خير الجزاء فهو موضوع الساعة.

واختتم بتوجيه الشكر لرئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام وأزهرها الشريف الذي يهتم بقضايا الأمة فكرًا وتنظيرًا وتأطيرًا في ظل القيادة المصرية الشريفة للرئيس عبد الفتاح السيسي.​