16 صورة.. شاهد الصور الأولى لأضخم خبيئة مومياوات منذ سنوات

مفتي الجمهورية: جماعات الاٍرهاب سعوا في الأرض فسادا وتكفير كل من خالفهم

كتب- محمد عاطف:

تفقد صباح اليوم، الدكتور خالد العناني وزير الاثار، يرافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجبانة العساسيف بالبر الغربي، بمدينة الأقصر.

وذلك بعد أن نجحت البعثة أول أمس في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت ادمية ملونة والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح يوم السبت القادم بمؤتمر صحفي بغرب الأقصر. بحسب بيان صحفي.

ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوت خشبي آدمي ملون، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولازالوا مغلقين، وجرى الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، والعثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.​