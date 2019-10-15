القاهرة: ضبط 18.5 طن لحوم فاسدة وطن دواجن مجهولة المصدر

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته المشددة لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.

وصرح إبراهيم عسقلاني مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التي قامت بها المديرية خلال الشهر الماضي شملت معظم مناطق القاهرة وأحيائها وخاصة شبرا والنزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة والبساتين ومصر القديمة والمقطم وحلوان والقاهرة الجديدة والقطامية والوايلى والمقطم، والتي أسفرت عن ضبط 18.5 طن لحوم مختلفة الأنواع فاسدة وجزء غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحوالي 2 طن كبدة مجمدة معروضة بالمحلات والسوبر ماركات منتهية الصلاحية وجزء منها بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، وأكثر من واحد طن من الدواجن المجمدة ومستحضراتها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونجحت الحملات، بحسب بيان، في ضبط عدد من المحلات والأكشاك لبيع السجائر بأكثر من السعر المعلن والمقرر، كذلك تم تحرير محاضر ضد عدد من المولات التجارية ومحلات الملابس والجينزات والأحذية بالمعادى والموسكي لعمل اأكازيون وهمي بالمخالفة لأحكام القانون.

كما جرى تحرير أكثر من 40 محضر متنوع ما بين عدم وجود شهادة صحية و مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع ملابس وأحذية وأجهزة كهربائية ومكياج وادوات تجميل مجهولة المصدر، ومحاضر حيازة بضائع مختلفة الأنواع دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة، وأن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت أيضا سلع وبضائع أخرى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مثل 800 مثبت تيار كهربائي، و150 مروحة و600 شاسيه كهرباء و6 طن فلفل أسود و30 جبنة موتزاريلا 150 علبة زيت فتيس و190 موتور رفع مياه جاهزة للبيع بدون بيانات و800 كجم صابون سائل و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.