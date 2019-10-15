يميني متطرف.. اتحاد الكتاب العرب يرفض منح جائزة نوبل في الآداب للكاتب بيتر هاندكه

كتب- محمد عاطف:

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد، بيانا يرفض فيه منح جائزة نوبل فى الآداب لعام 2019 للكاتب اليميني الذي وصفه بالمتطرف النمساوي بيتر هاندكه.

وجاء في نص البيان:

يعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بوصفه مؤسسة عربية ودولية بارزة تضم ثمانية عشر اتحادا وهيئة كبرى للأدباء والكتاب العرب في ثماني عشرة دولة رفضه الكامل لقرار الأكاديمية السويدية بمنح جائزة نوبل للآداب لعام 2019 م للكاتب النمساوي بيتر هاندكه، وهو القرار الذي قوبل –ولا يزال- بموجة استنكار دولية غير مسبوقة في تاريخ الجائزة.

وأكد عبد الهادي، على أن هذا الاختيار الشائن للكاتب النمساوي صاحب المواقف الداعمة لليمين الأوروبي المتطرف، والذي جاء من بعد فضيحة كبرى تسببت في حجب جائزة نوبل للآداب العام المنصرم 2018، قد أتي مخيبا لآمال آلاف المثقفين والكتاب والمبدعين وتوقعاتهم في أنحاء العالم كافة.

وأوضح عبد الهادي، أن اختيار بيتر هاندكه لجائزة نوبل للآداب لعام 2019 يمثل عارا ثقيلا على تاريخ الجائزة، ويلقي بظلاله الكئيبه على معايير منحها، وينال بالسوء من حيدتها، إذ ينطوي على مكافأة كاتب كان من أنصار جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين البشرية، وهي جرائم التصفية العرقية التي تعرض لها الآلاف من المسلمين في البلقان في تسعينيات القرن المنصرم.

وإذ يؤكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن هذا المنح يمثل على المستوى السياسي دعما من جائزة أدبية دولية كبرى لليمين الأوروبي المتطرف، فإنه يقف مع المؤسسات الدولية الكبرى، ونوادي القلم، والشخصيات العامة من كبار كتاب العالم ومبدعيه، المنادين بسحب الجائزة، والرافضين لهذا الاختيار الشائن لكاتب لا يخلو تاريخه من عنصرية بغيضة.

وقد تبنى البيان: "النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والجمعية المصرية للأدب المقارن، والجمعية المصرية للدراسات النوع والشعريات المقارنة".​