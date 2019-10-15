الإسكان تعتمد 49 فدانًا لإقامة جامعة خاصة ومجمع مدارس بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 580 لعام 2019، بشأن اعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض رقم 6 بمساحة 49.99 فدان والمخصصة لشركة جلوبال للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع جامعة خاصة ومجمع مدارس ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص القرار كالتالي: