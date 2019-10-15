وزير الري السابق: سد النهضة لإجبار مصر للانضمام لاتفاقية عنتيبي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، إن بناء سد النهضة كان بسبب عدم استقرار الدولة المصرية؛ حيث سمعنا، لأول مرة، عن إنشاء السد في فبراير 2011، مشيرا إلى أنه تم وضع حجر الأساس له في إبريل 2011.

وقال علام، في كلمة بالمؤتمر الذي عقد اليوم، والذي جاء تحت عنوان سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي، أن السد عند البدء في تنفيذه لم يكن له تصميمات أو ميزانية محددة أو حتى اسم، فكانت إثيوبيا تريد تنفيذه بأسرع وقت خاصة مع ما كانت تمر به مصر في هذا التوقيت.

وأكد أن سد النهضة يتكون من سدين الأول خرساني بارتفاع 145 مترًا، أما السد الثاني يأتي بعده بعدة كيلو مترات.

ولفت إلى أحد أهداف سد النهضة هو إجبار مصر والسودان على الاتضمام لاتفاقية عنتيبي.​