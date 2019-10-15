برلماني يشيد بتعاون الأوقاف والتعليم لبناء الشخصية الوطنية ومواجهة الفكر المتطرف

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني مشيدا بالقضايا التي دارت بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال مسعود، في بيان أصدره اليوم، إن وزارة الأوقاف لها دورها التنويري والتثقيفي لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدا اهمية لقاء الوزيرين لبحث سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة في مجال بناء الشخصية الوطنية ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والمسابقات الثقافية المشتركة وبرامج التدريب.

وأكد النائب أمين مسعود أهمية غرس قيم الانتماء والولاء لدى التلاميذ والأطفال في بداية مشوارهم داخل المدارس وتوعيتهم بالمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر وتعريفهم بمخاطر الأفكار الإرهابية والتكفيرية وكيفية مواجهة الشائعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية.

ووجه النائب أمين مسعود تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة على البروتوكول المشترك الذي توفر بمقتضاه وزارة الأوقاف المصرية 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم، وعلى أن تكون الإدارة كاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم مؤكدا ثقته التامة في قدرة ونجاح الدكتور طارق شوقي على تنفيذ هذا البروتوكول بكل كفاءة واقتدار وبأسلوب علمي ومنظم بما يحقق الأهداف المرجوة منه. ​