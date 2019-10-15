برلماني يقدم طلب إحاطة للحكومة بشأن الثروة الحيوانية

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، حول انهيار الثروة الحيوانية في مصر. بحسب تعبيره.

وقال النائب: الفترة الأخيرة شهدت انهيارًا كبيرًا في أسعار الماشية، ما ترتب عليه خسائر كبيرة للمربين، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار تكاليف التسمين سواء كانت الأعلاف أو الأدوية.

وأشار البدري ضيف، إلى أن تلك الأزمة يقف وراءها غياب التنسيق الحكومي، حيث تم الاتجاه نحو استيراد اللحوم بشكل كبير دون دراسة احتياجات السوق، ومعرفة حجم الماشية لدى المربين، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار الماشية بشكل كبير، وترتب عليه خسائر فادحة للمربين.

وحذر النائب من أن إهمال الحكومة لهذه المشكلة، سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة في انهيار الثروة الحيوانية، بمصر، بعد ابتعاد المزارعين والمربين عن مشروعات الثروة الحيوانية.

وأكد ضيف، أن صغار المربين أول ضحايا هذه المشكلة، حيث أن عدد كبير منهم هجر عمليات التسمين واتجه للبحث عن فرص عمل أخرى، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها.

وطالب عضو لجنة الزراعة، الحكومة بوضع ضوابط على عملية استيراد اللحوم، باعتبارها أحد أبرز أسباب انهيار الثروة الحيوانية، محذرا من أن غياب الإنتاج المحلي سيدفع إلى زيادات كبيرة في أسعار اللحوم.​