انطلاق فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي "إدارة الخلاف الفقهي" برعاية الرئيس السيسي

كتب- محمودمصطفى:

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، الذي تعقده دار الإفتاء على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وبدأت فعاليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم للشيخ هاني الحسيني، تلاها عزف السلام الجمهوري.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.