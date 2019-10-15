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تلقن الأطفال أفكارًا متطرفة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل "المدرسة الداعشية" بأكتوبر

06:54 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
تلقن الأطفال أفكارًا متطرفة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل "المدرسة الداعشية" بأكتوبر

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدرسة السورية في مدينة الـ6 من أكتوبر، المتهمة بتعليم الأطفال أفكارًا متطرفة، ليست تابعة للوزارة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومعلومات عن ما يبدو أنها مدرسة سورية، في مدينة السادس من أكتوبر، وقالوا إنها تعلم الأطفال أفكارًا متطرفة.

وأضاف شوقي، في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، أن الوزارة سارعت بالتحقق من الأمر، موضحًا أن هذه "المدرسة" لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من قريب أو بعيد، كما أنها "ليست مدرسة" ولكنها مركزًا للدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية، سيغلقون هذا المكان، لكونه مخالف لقوانين الدولة المصرية، مضيفًا أنه ينتظر تقريرًا مفصلاً من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله، وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي داعش مدرسة سورية
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