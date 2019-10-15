بعد واقعة محمد رمضان.. معلومات عن الطائرات الخاصة في مصر

(مصراوي):

أثار مقطع فيديو الفنان محمد رمضان داخل قمرة قيادة طائرة، العديدة من التساؤلات عن شركات الطيران الخاصة، المتخصصة في تأجير الطائرات أو ما يسمى بـ"التاكسي الطائر"، الذي يستخدمه رجال الأعمال والفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير حول العالم، وكان السؤال الأبرز حول تكاليف ذلك النوع من الطيران، والذي يعتبر الأغلى بين كل وسائل الانتقال والسفر.

ويخصص مطار القاهرة الدولي، الصالة الـ4، للطائرات الخاصة فقط، وهي بعيدة عن باقي صالات الركاب، ولها مدخل خاص مستقل عن باقي المطار، وتضم صالونات خاصة لمن يريد إيجارها أو الاستعداد للإقلاع.

وظهرت الصالة الرابعة، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر، حيث تم تخصيصها لاستقبال ومغادرة الفرق المشاركة في البطولة.

ويوجد في مصر شركة متخصصة في التاكسي الطائر، وهي شركة تابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، وبدأت نشاطها في عام 2007، وكان الهدف الأساسي لها توفير طائرات لخدمة لرجال الأعمال والمشاهير، برأسمال 100 مليون دولار، وهي شركة مساهمة ومقسمة بواقع 40% من صندوق دعم وتطوير وزارة الطيران المدني، و30% من بنك الاستثمار القومي، و10% من مصر للطيران، و10% من الشركة القابضة للمطارات، و5% من شركة الملاحة، و5% من الشركة القابضة للمالية التابعة لوزارة الطيران المدني، وتتراوح سعة الطائرة الخاصة بداية من 6 حتى 14 راكبًا، لضمان أقصى درجات الخصوصية.

ودخل نشاط الشركة في التوسع في مجال نقل الركاب وإدخال نشاط الإسعاف الطائر، ومعايرة الأجهزة الملاحية في المطارات بالطائرات الهيلكوبتر، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمة الأرضية والوكالة للشركات الأجنبية، التي تأتي لمطار القاهرة الدولي.

وتمتلك الشركة 6 طائرات تسع لـ10 ركاب، وطائرة "جلف ستريم 450" تتسع لـ14 راكبًا، وطائرتين "بروفر هاندرت 76" وهما مؤجرتين، وطائرة "بيتش كرافت 350" وتعمل في مجال المعايرة، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر "إيرباص" وتعمل في مجال غسيل الأبراج.

ويعد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان عمرو دياب، والمطرب كاظم الساهر، والفنان محمد رمضان، والكابتن أحمد شوبير، أبرز المشاهير الذين يستخدمون تلك الطائرة.

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