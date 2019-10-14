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محافظ القاهرة وأسقف حلوان يتفقدان كنيسة مارجرجس بشرق حلوان

10:21 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
محافظ القاهرة وأسقف حلوان يتفقدان كنيسة مارجرجس بشرق حلوان

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

(مصراوي):

تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم كنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان والتي تعرضت مساء أمس لحريق ضخم ، واستقبله نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعدد من الآباء الكهنة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن نيافة الأنبا بيسنتي زار الكنيسة المحترقة وتفقد آثار النيران، لافتا إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب عن حلوان زاروا الكنيسة أيضًا، وأشار الى أن الأجهزة المختصة قامت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

كانت الكنيسة، التي يرجع تاريخ بنائها إلى أكثر من مئة وعشرين عامًا، قد تعرضت ليلة أمس لحريق كبير ، ولم يصب أي شخص جراء الحادث.

خالد عبد العال كنيسة مارجرجس مجلس النواب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بولس حليم

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