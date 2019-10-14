تعاون بين "التعليم" و"الأوقاف" لتوفير ٢٠٠ مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام وزارة التربية والتعليم لمناقشة سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين الوزارتين.

وناقش الاجتماع، التعاون بين التعليم والأوقاف في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة، وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما بحثا البروتوكول المشترك الذي توفر من خلاله وزارة الأوقاف المصرية ٢٠٠ مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، وعلى أن تكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية.