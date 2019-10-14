أول تعليق من ريهام سعيد على حكم "جنح أكتوبر" في قضية "حلقة السمنة"

القاهرة- مصراوي:

قالت الفنانة ريهام سعيد، إن محكمة جنح أكتوبر قضت بعدم الاختصاص في دعوى اتهامها بإهانة مرضى السمنة وأحالتها للمحكمة الاقتصادية.

وعلقت سعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام" على الحكم بحديث قدسي: "ابتليهم لأخفف عنهم، ثم أُشفي أوجاعهم"، معقبة: "فصبر جميل".

وقضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة، بحسب المحامي شعبان سعيد.

كان المحامي أشرف ناجى، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين"، عبر برنامجها الشهير "صبايا".

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.