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    البرلمان يدعو إلى الاستعانة ببيوت خبرة لإعادة هيكلة هيئات النظافة

    06:16 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    البرلمان يدعو إلى الاستعانة ببيوت خبرة لإعادة هيكلة هيئات النظافة

    المهندس أحمد السجيني

    كتب - أحمد علي:

    عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن إعادة هيكلة هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، بحضور ممثلي المحافظتين والهيئتين.

    ودعت اللجنة هيئتي النظافة، إلى ضرورة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة في عملية إعادة الهيكلة والتطوير، للاستفادة منها وتحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما اتفق عليه ممثلو الهيئتين، مؤكدين أنهم سيلجأوا لبيوت الخبرة للاستفادة منها.

    وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة فتحت ملف إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة منذ فترة طويلة، وتنتظر نتائج محققة على أرض الواقع، والهدف من ذلك هو تعظيم موارد تلك الهيئات، ووقف خسائرها، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا :"هذه الهيئات خاسرة لا تؤدي النتيجة المنتظرة على أرض الواقع، فهل ستستمر الأوضاع هكذا، أم ستكون هناك رؤية واضحة لإعادة الهيكلة ويتم تنفذيها؟".

    من جانبه، قال اللواء عادل محمد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة تعاني من عجز في العمالة، وتحتاج إلى سائقين وعمال نظافة.

    وأضاف :"الوضع الحالي الذي نعمل فيه مأساوي، نعتمد على جمع سكني، وهناك شركات وأفراد يعملوا معنا بياخدوا نحو 13 مليون جنيه، وهناك حوالي 11 ألف عامل في الجمع السكني، وعندي عجز في السائقين".

    وأشار إلى أن هناك شركات وطنية ستتولى أعمال الجمع السكني، والتعاقد مع شركات لتقوم بإنشاء المحطات الوسيطة والمقالب، ومحافظة القاهرة هي المحافظة الوحيدة التي ينشىء المدافن فيها هم المستثمرون".

    أحمد السجينى مجلس النواب هيكلة هيئات النظافة هيئة النظافة بالقاهرة

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