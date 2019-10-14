حقوق إنسان النواب تتفقد قسم كرموز.. وتؤكد: الشرطة دائما في خدمة الشعب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الإثنين، قسم شرطة كرموز بمحافظة الاسكندرية، في إطار الزيارة البرلمانية للجنة لتفقد عدد من الأقسام الشرطية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وكان في استقبال الوفد البرلماني -العميد أحمد مكي مأمور القسم ونائب المأمور المقدم معتز إمبابي والعقيد أحمد فوزي رئيس مباحث قسم كرموز، وحكمدار القطاع اللواء نصر الله إبراهيم منصور، والنقيب مجدي عصمت فايد رئيس وحده حقوق الإنسان بالقسم، في حضور رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الاسكندرية المقدم محمد مناع.

وتفقدت اللجنة، أماكن الاحتجاز للرجال والسيدات، مشيرة إلى أن نزلاء الحجز أكدوا انتظام الزيارات من ذويهم والطعام وتلقي الخدمات الطبية بشكل سريع.

واستهلت اللجنة زيارتها لقسم كرموز، بلقاء مدير مكتب حقوق الإنسان بالقسم للوقوف على كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين وتصفحت الدفاتر، وأكد خلالها الضابط المسؤول مجدي عصمت التعامل السريع مع الشكاوى.

ولفت إلى تلقيه دورات عن حقوق الإنسان لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

والتقت اللجنة، أحد المواطنين الذى جاء إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وتحرير محضر لإصابة أحد أقاربه حيث سألته اللجنة عن كيفية التعامل معه، حيث قال المواطن إن الاستقبال بالقسم كان جيدا.

وأشادت اللجنة، بقيام مسئولي القسم بإيفاد ضابط صباح اليوم مع أحد نزلاء القسم لاستخراج بطاقة شخصية، بما يساعد نجله من التقديم إلى المدرسة كخدمة إنسانية.

وأكدت أهمية دور ضابط حقوق الإنسان بالأقسام الشرطية، وضروره حصولهم على الدورات التدريبية عن حقوق الإنسان ليجد المواطن داخل القسم الراعية اللازمة خاصة في حالة الطواريء، لاسيما وأن المواطن يحضر إلى قسم الشرطة لأنه يثق أن الشرطة ستعيد حقوقه كما أنها تؤكد أن الشرطة دائما فى خدمة الشعب.