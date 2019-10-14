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    الأزهر: تحاليل مخدرات لطلاب المدينة بشكل مفاجيء وعلاج المتعاطين على نفقة الجامعة

    04:43 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    الأزهر: تحاليل مخدرات لطلاب المدينة بشكل مفاجيء وعلاج المتعاطين على نفقة الجامعة

    جامعة الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعد حاليا لإجراء تحاليل للمخدرات لطلاب المدن الجامعية بشكل مفاجيء.

    وأضاف في تصريحات لمصراوي، إلى أن الطالب الذي تكون نتيجة تحليل المخدرات له إيجابية، سيتم إتخاذ إجرائين بشأنه الأول: استبعاده على الفور من المدينة الجامعية، والثاني: معالجته على نفقة جامعة الأزهر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه، لأنه في الأساس هو طالب بالجامعة.

    ولفت إلى أنه سيتم المرور بصفة دورية على المدن الجامعية، لرصد أي سلبيات وتذليل العقبات أمام الطلاب والطالبات، ويتم التنبيه على الطلاب بالالتزام بتعليمات السكن.

    وأِشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه حال وجود طلاب غير ملتزمين بالتعليمات، سيتم التنبيه عليهم، وبعد ذلك اتخاذ الإجراءات ضدهم والتي تبدأ من الإخلاء لمدة يوم أو يومين، وتصل إلى الإخلاء الكامل.

    ولفت إلى أن طلاب المدن الجامعية يلتزمون تماما بالتعليمات التي تصدرها إدارة المدن في هذا الشأن، مشيرا إلى أن قرار عدم دخول أي طالب بعد الـ11مساء، كان لتنظيم عملية الدخول والخروج.

    وأشار إلى أنه حال وجود طلاب يعملون بعد انتهاء اليوم الدراسي، وينتهون من عملهم بعد الـ11 مساء، عليهم التقدم بطلب إلى إدارة المدينة الجامعية يتضمن إفادة من مكان عملهم، للسماح لهم بالدخول بعد ذلك الوقت.

    جامعة الأزهر يوسف عامر تحاليل مخدرات طلاب علاج المتعاطين

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