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    "مشاكل التربة".. الإسكان: تكشف سبب تأخير تسليم شقق دار مصر بالقاهرة الجديدة

    04:40 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط في القاهرة الجديدة شهد بعض التأخيرات في أعمال التنفيذ وبالتالي تأخر تسليم الوحدات للحاجزين خاصة في منطقة القرنفل.

    وأضاف عباس لمصراوي، أن تم تسليم جزء كبير من شقق دار مصر في القاهرة الجديدة، لكن الشقق المتأخرة في منطقة القرنفل نتيجة وجود مشكلات في التربة، وكان لا بد من زيادة مناسيب الحفر، لعلاج هذه المشكلات.

    وتابع: بعد زيادة نسبة المناسيب نفذنا بدروم أرضي في بعض العمارات للاستفادة منها لاحقًا.

    وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الانتهاء من باقي أجزاء منطقة القرنفل خلال أول 3 أشهر من 2020 بحسب البرنامج الزمني التي تتبعه الوزارة.​

    مشروع دار مصر الإسكان مشاكل التربة منطقة القرنفل مدينة القاهرة الجديدة

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