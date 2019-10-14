وزير الزراعة يفتتح مركز التدريب والتعلم بمعهد بحوث صحة الحيوان

القاهرة- أ ش أ:

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين، يرافقه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان ، رئيس مركز البحوث الزراعية ، مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقي.

وأكد وزير الزراعة - في تصريح له - أهمية هذا المركز في دعم وتطوير أداء العملاء من خلال إمدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بشكل احترافي ومهني، فضلا عن تقديم برامج تدريبية وتثقيفية وتوعوية وتعليمية ، واستشارات تسهم في نقل المهارات الفنية، وتدعم تطوير الأداء بما يخدم المجتمع والاقتصاد القومي.

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته بأن يصبح هذا المركز رائدا ومتميزا في مجالات التدريب والتعليم والاستشارات بجودة عالية تحقق بحرفية متطلبات الأطراف المعنية.

ومن جهته، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إن المركز سيعنى بإعداد الخطة التدريبية السنوية لتلبية العديد من التخصصات، وكذلك المشاركة المجتمعية لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال إعداد البرامج التدريبية والإرشادية لتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة، وتصميم الحقائب التدريبية، بما يتناسب واحتياجات الأطراف المعنية وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، والتعاون مع المؤسسات التدريبية الوطنية والإقليمية والدولية والتفاعل معها لتطوير قدرات وإمكانيات وفرص التدريب على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال المركز تشمل: برامج الأمراض الوبائية وطرق تشخيصها، وزيادة إنتاجية وصحة ورعاية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن برامج الأمن والأمان الحيوي في المعامل والمزارع والبيئة، وبرامج السلامة والصحة المهنية ، وتجنب المخاطر، وبرامج الجودة"iso" والتدريب والتأهيل ، والبرامج الإدارية والإحصائية وبرامج اللغات، وبرامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ، وبرامج سلامة الغذاء، والبرامج العلمية المتخصصة، وكذلك البرامج التأهيلية للطلاب بالكليات المختلفة والمزارع والمعامل والشركات، كذلك هناك برامج، خاصة التي يتم تقديمها وفقا لرغبات العملاء.

وعلى صعيد متصل ، التقى وزير الزراعة - على هامش الافتتاح - مجموعة من المتدربين الأفارقة في الدورة التي ينظمها المعهد، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، تحت عنوان "تشخيص الأمراض العابرة للحدود".​