سلطة الطيران: "قمرة القيادة" للطائرات محصنة.. وممنوع دخولها وفقا للقوانين الدولية

كتب- طه عبيد:

صرحت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، أن "قمرة القيادة" هي المساحة المخصصة لقيادة الطائرة، ومن خلالها يقوم الطيار ومساعده بأعمال الإقلاع والهبوط وضبط الطيار الالي والمراقبة والتواصل مع أبراج المراقبة، وهي الغرفة الوحيدة التي يتمكن منها الطيار من قيادة الطائرة والتحكم بها، وتحتوي على جميع أجهزة التحكم بالطائرة من أجهزة القياس وأجهزة التوجيه وأجهزة القيادة موجودة داخل القمرة، وبناء عليه يحذر دخول قمرة القيادة على الركب الطائر أو الضيافه الجوية، ولا يسمح بدخولها إلا لقائد الطائرة ومساعده فقط.

وقالت المصادر، بحسب تصريحات صحفية: قائد الطائرة سمح للفنان محمد رمضان بالدخول، وكسر جميع القواعد الخاصة بالطيران المدني، وأدخل شخص غير مسموح له بالتواجد داخل قمرة القيادة ولا يحمل حتى تصريح بالدخول للتصوير أو ما شابه ذلك، كما سمح له بالجلوس في مكان مخصص لمساعده، وسمح له بالقيادة أو لمس أجهزة الطائرة، وهو ممنو ، وقد يترتب عليه وقوع قائد الطائرة في انتهاك عدة قواعد معروفة ومعمول بها للحفاظ على إجراءات السلامة الجوية".

وكانت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، أعلنت أنه جرى إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات الخاصة المصرية.

وأوضحت المصادر، أنه بعد الإطلاع على الفيديو، جرى التحقق من الفيديو، وتبين أن المقطع صحيح وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، الخاضعه لسلطة الطيران المدني.

اقرأ أيضًا:

أول قرار من "الطيران" بعد واقعة محمد رمضان: "وقف الطيار ومساعده"

العقوبة تصل لإغلاق الشركة.. خبراء يعلقون على قيادة محمد رمضان لطائرة

"جريمة دولية".. طلب إحاطة بشأن قيادة محمد رمضان لطائرة

نائب رئيس سلطة الطيران عن واقعة محمد رمضان: مخالفة دولية جسيمة

"مصر للطيران" تعلق على نشر محمد رمضان فيديو لقيادته طائرة