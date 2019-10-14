غدًا.. عرض "أوتار مصرية" في نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين غدا عرضا للفيلم التسجيلي "أوتار مصرية" ويعقب العرض مناقشة مفتوحة مع مخرج الفيلم عمرو حسين وعدد من المشاركين فيه سواء خبراء أو عازفين أو مؤرخين.

يتناول فيلم "أوتار مصرية" تاريخ آلة السمسمية الموسيقية في مدن القناة الثلاث (الاسماعيلية، بورسعيد، والسويس)، ويبرز الدور الوطني والنضالي لـ"السمسمية" على مر العصور منذ حفر قناة السويس في القرن التاسع عشر الميلادي وحتى نصر أكتوبر 1973، من خلال حوارات مع عدد من أبرز العازفين والشعراء والمغنيين والصحفيين والمؤرخين.

يعرض الفيلم التسجيلي في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالنقابة في تمام السادسة مساء، على أن تبدأ المناقشة عقب العرض مباشرة.​