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بالصور.. محافظ القاهرة وأسقف حلوان يتفقدان كنيسة مارجرجس للوقوف على آثار الحريق

03:45 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

تفقد الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ونائبه للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، وعدد من نواب البرلمان عن منطقة حلوان، منذ قليل، كنيسة القديس مارجرجس بحلوان، التي تعرضت لحريق هائل مساء أمس أدى إلى دمارها بالكامل.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على دعمه الكامل للكنيسة وتقديم كافة التيسيرات التي تحتاجها لإزالة آثار الدمار الذي تعرضت له جراء الحريق، مشددًا على وقوفه قلبًا وقالبًا مع شعب الكنيسة وآبائها.

بدوره، تفقد الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، كافة جنبات الكنيسة للوقوف على ما تعرضت له من تلفيات ودمار جراء الحريق الهائل، على أن يحدد مساء اليوم ما سيتم اتخاذه من إجراءات لترميمها بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

وتعرضت كنيسة الشهيد مارجرجس لحريق هائل مساء أمس تسبب في تدمير الكنيسة بالكامل، فيما تواصل جهات التحقيق عملها للوقوف على أسباب الحادث.​

الأنبا بسنتي خالد عبد العال كنيسة مارجرجس حريق القاهرة

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