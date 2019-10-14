رئيس الوزراء يقرر التعامل مع الملفات والعقود من الجهة ذات الولاية على الأراضي
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة فيما يتعلق بالأراضي محل قرارى رئيس الجمهورية رقمي 249 و 636 لسنة 2016 و2017.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، على التعامل طبقًا لضوابط:
أولًا: العقود الصادرة من أحد أجهزة الدولة بغرض الاستصلاح والاستزراع، التي التزم ذوو الشأن باستغلالها في النشاط الزراعي المحدد بالتعاقد.
ثانيًا: العقود الصادرة من جهة الولاية السابقة بغرض الاستصلاح والاستزراع وخالفت النشاط المحدد بالتعاقد إلى نشاط عمراني.
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