الأربعاء.. مؤتمر صحفي لمهرجان الموسيقى العربية الـ 28 بالأوبرا

كتب- محمد عاطف:

تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مؤتمراً صحفياً في الخامسة مساء الاربعاء 16 أكتوبر، بالمستوى الأول للمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم: الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.​