وصول الوفود المشاركة في مؤتمر الافتاء "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عددًا من أعضاء الوفود من ممثلي الهيئات الافتاء والمراكز الإسلامية بالعالم المشاركين في المؤتمر العالمي للإفتاء، الذي ينعقد بالقاهرة، غدا الثلاثاء ويستمر على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور وفود أكثر من 85 دولة حول العالم ، تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".

قالت مصادر بالمطار وصل الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والشيخ سالم إبراهيم مختار مفتي إريتريا، وأيضا الدكتور محمد البشاري الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة بأبو ظبي، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة - السعودية، وأيضا رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في جمهورية المالديف الدكتور محمد رشيد إبراهيم.

أضافت المصادر: تم استقبال الوفود الدينية الرسمية من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مندوبين من وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية ودار الإفتاء.​