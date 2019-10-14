ممثل الداخلية لـ"محلية النواب": جاهزون لترخيص سيارات الفان بديلا للتوكتوك

كتب- أحمد علي:

قال اللواء ألبير إدوارد زكي مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بوزارة الداخلية، إن الوزارة على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة الحكومة بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوكتـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، إضافة إلى المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوكتوك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

وأكد ممثل وزارة الداخلية، على أن الوزارة مستعدة لتنفيذ وإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق هذه المبادرة، مناشدا وزارة التنمية المحلية العمل على توفير المواقف اللازمة على مستوي محافظات مصر بشأن السيارات الفان حتى تكون معتمدة بشكل رسمي قائلا: "وزارة الداخلية على جاهزية كاملة لإصدار التراخيص اللازمة لمبادة الحكومة بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان".

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تعمل وزارة التنمية المحلية بوضع خطة خاصة بتوفير المواقف الخاصة بالسيارات الفان المنتظر أن تستبدل بالتوكتوك، مؤكدا على أن هذا الملف تمت مناقشته باللجنة خلال السنوات الماضية، وأن المواقف العشوائية تمثل أزمة كبيرة على مستوى المحافظات، ومن ثم توفير المواقف الرسمية للسيارات الفان الخاصة بالمبادرة ضرورة مهمة وفق ما تطالب به وزارة الداخلية.​