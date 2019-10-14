افتتاح خط طيران جديد لمدينة هانغتشو الصينية

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران افتتاح خط طيران جديد من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين، اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل، في ضوء اهتمام الشركة بالتوسع في السوق الأسيوي وتقديم أفضل الخدمات وتشجيع حركة السياحة والسفر، بحسب ما صرح به الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

أضاف الخولي في تصريحات صحفية: تقرر تسيير رحلتين بشكل أسبوعي إلى هانغتشو، ومنح الركاب تخفيضا 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو، ومن هانغتشو لجميع نقاط الشركة.

يذكر أن الشركة تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.​