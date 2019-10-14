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    وزير الإسكان: وقف إزالة المباني في هذه الحالة.. وقبول جميع طلبات التصالح

    02:14 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    وزير الإسكان: وقف إزالة المباني في هذه الحالة.. وقبول جميع طلبات التصالح

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن التزام لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التي يتقدم بها المواطنين.

    وأضاف خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أنه حضر اجتماع المحافظين مؤخرا، وجرى مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، متابعًا: "تم الاتفاق على أن لجان تلقي الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات".

    وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أي أزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح.

    وأكمل: كل جهة سواء في المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات.

    وتابع وزير الإسكان: تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين، لافتا إلى أنه وجد في محافظة أسيوط أن 70% من طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.

    وأضاف وزير الإسكان: سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة للوصول إلى حل والتصالح معها، وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الادارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح وهل سيكون الحل إزالة المباني؟.

    عاصم الجزار وقف إزالة المباني طلبات التصالح مخالفات البناء

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