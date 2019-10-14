صندوق تحيا مصر: تعيين خالد بكري رئيسًا لشركة أسواق مصر إكسبريس

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر على قرار شركة تحيا مصر القابضة الذراع الاستثمارية للصندوق بتكليف خالد بكري برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة، خلفا لـ"أسامة الشافعي"، بحسب بيان.

والتقى تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، أسامة الشافعي حيث قدم له الشكر على جهوده خلال فترة عمله، كما التقى بخالد بكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة حيث تم بحث مقترحات تطوير الأداء ورؤية المرحلة المقبلة.

وتمتد خبرة خالد بكري التنفيذية والاستشارية لأكثر من ٢٥ عاماً تخصص خلالها في الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير الشامل وعمل بمجالات الاستثمار وإعادة الهيكلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمول المالي والتمويل، وتدرج في المناصب الإدارية في شركات محلية وإقليمية وعالمية، كما شمل تاريخه الوظيفي مناصب الإدارة العليا في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتمويل العملاء والتمويل متناهي الصغر.