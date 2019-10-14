100 شاب من 40 دولة.. ننشر تفاصيل الدفعة الثانية من "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة"

كتب- محمد نصار:

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب تأهيل الدفعة الثانية لـ"البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة"، في إطار حرص مصر على تعميق الروابط مع دول القارة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وحصل مصراوي، على تفاصيل البرنامج التدريبي للطلاب الأفارقة من أبناء الدفعة الثانية للبرنامج، وذلك على النحو التالي:

تضم الدفعة الثانية للبرنامج (الدفعة الحالية)، نحو 40 جنسية أفريقية وانطلقت في 22 سبتمبر الماضي، وتصل مدة التدريب إلى 6 أسابيع، كما تتراوح أعمار المشاركين من 18 إلى 30 عامًا.

ويبلغ عدد المشاركين في الدفعة الثانية للبرنامج 100 شاب وشابة، وذلك ضمن خطة البرنامج الشاملة لتأهيل 1000 شاب أفريقي على مدار 10 دفعات حتى 2020 بقوام 100 شاب لكل دفعة.

طبيعة الدراسة

يتضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة الاعتماد على أساليب تدريب غير تقليدية تشمل ورش عمل وأنشطة عملية ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها.

كما يتضمن البرنامج تنفيذ برنامج سياحي يشمل الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي، ويستهدف البرنامج تناول التحديات التي تواجه القارة الأفريقية مع الدارسين، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات، الأمر الذي سيساهم في بناء قادة المستقبل من كافة الدول الأفريقية.

ويعد هذا البرنامج بهذا التصميم نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة، لتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب منصة لتبادل الآارء والرؤى بين الشباب الأفريقي.

المواد الدراسية

تتضمن الدراسة داخل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة مجموعة من المواد الدراسية ومنها:

- مهارات القيادة.

- مهارات التفاوض.

- التسويق الدولي.

- أجندة أفريقيا 2063.

- التنمية المستدامة.

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- كيفية التحدث لوسائل الإعلام.

- نظام الإعلام الدولي.

- تحديات القارة الأفريقية والفرص المتاحة لتنميتها.

- الذكاء العاطفي والاجتماعي.

- القانون الدولي.

- اقتصاد وعلاقات دولية.

- الأمن القومي الأفريقي.

الأنشطة

يشتمل البرنامج على تنفيذ مجموعة من الأنشطة ومنها (نموذج إدارة الأزمات - نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي - ورش عمل التفكير التصميمي).

عن البرنامج

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر عام 2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

الدفعة الأولى "تخرجت"

أنهت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة أغسطس الماضي، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج هذه الدفعة خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.