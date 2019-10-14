وزير التعليم العالي يشارك في الدورة 207 للمجلس التنفيذي لليونسكو بباريس

كتبت- داليا شبل:

توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، إلى باريس للمشاركة في فعاليات الدورة (207) للمجلس التنفيذي لليونسكو، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري؛ لإلقاء كلمة مصر أمام المجلس.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، تشهد الدورة الحالية مناقشة العديد من القضايا الدولية، ويتم خلالها الاستماع لكلمات ممثلي الدول الأعضاء فيما يخص مختلف الموضوعات المتعلقة بمجال عمل المنظمة.

وأوضحت التعليم العالي، من المقرر أن يبحث عبدالغفار أوجه التعاون بين مصر واليونسكو، وكذلك التعاون المصري الفرنسي التعليمي والبحثي، ومتابعة آخر مستجدات إنشاء (بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس)، وزيارة المكتب الثقافي المصري بباريس.​