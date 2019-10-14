بدون أجر.. تعيين أحمد إبراهيم سيد مستشارًا تنفيذيًا لشئون بوابة العمرة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 228 تابع الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2019، قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، رقم 540 لسنة 2019 بشأن تعيين أحمد إبراهيم سيد أحمد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعضو اللجنة العليا للعمرة والحج من ذوي الخبرة، بصفته مستشارًا تنفيذيًا لشئون بوابة العمرة المصرية (بدون أجر) وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه البوابة.