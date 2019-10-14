وزيرا الصحة والإنتاج الحربي يبحثان إقامة مستشفيات متنقلة بالتعاون مع شركة سويسرية

(مصراوي):

استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور الدكتور كامل غريبي رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية، المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الطبية، لبحث إمكانية التعاون المشترك لإقامة المستشفيات سابقة التجهيز.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها، للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين، مضيفًا أن الوزارة حريصة على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات المحددة التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة وتحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة كما تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة في الإنتاج الحربي والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ مشروعات جديدة.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الصحة دور المجموعة في نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وآليات متقدمة للتخلص من النفايات، والاستفادة منها في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أعربت الوزيرة عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن الاستفادة بها للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيساهم في الإسراع من استكمال تطبيق المنظومة وجاهزية المستشفيات والوحدات في وقت زمني قصير وبجودة عالية.

كما استعرضت الوزيرة التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي، خلال الفترة السابقة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الصحة، ومنها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من المشروعات القومية الكبيرة، التي تتبناها وزارة الصحة والسكان ضمن خطتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي مجال الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقدم رئيس مجموعة GK الاستثمارية، عرضًا تقديميًا حول إمكانية تطبيق مشروع المستشفيات سابقة التجهيز في مصر، حيث أشار إلى أن المجموعة أقامت 22 مستشفى، وتقوم بإدارتها وتوفير الأجهزة الطبية وتقوم بتدريب الأطقم الطبية، وأن هذه المستشفيات مقسمة من الداخل إلى غرف مرضى وعيادات لتقديم الخدمات الصحية المختلفة، وغالبًا ما يُخصص هذا النوع من المستشفيات لخدمة المناطق النائية والأكثر احتياجًا، التي تعاني من بُعدها عن المستشفيات المركزية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، معربًا عن تطلع مجموعته للاستثمار في مصر والمساهمة في الجهود الجارية حاليًا لتطوير المنظومة الطبية.​