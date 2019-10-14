حدث ليلًا| تفاصيل حريق كنيسة حلوان.. وأزمة فيديو "طائرة" محمد رمضان

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد عددًا منها في التقرير التالي..

- رئيس وزراء إثيوبيا: جائزة نوبل تمنحني "طاقة" لعمل أكبر نحو السلام

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، إن الجائزة ستمنحه "طاقة" للعمل بشكل أكبر نحو السلام.

- مصطفى الفقي: الشعب السوري جنى على نفسه وعرَّض بلده لإرهاب دولي

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي معه حق في حديثه عن الأزمة السورية، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، لافتًا إلى ما حدث في سوريا، بأن الشعوب هي التي تجني على نفسها.

- السيطرة على حريق كنيسة حلوان دون إصابات

سيطرت الحماية المدنية في القاهرة، على حريق اندلع بكنيسة مارجرجس في حلوان، أمس الأحد.

- الكنيسة تكشف تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحريق الذي شب في كنيسة مارجرجس بحلوان تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمبنى الكنيسة.

- اللقطات الأولى لحريق بكنيسة مارجرجس في حلوان

يبذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة قصارى جهدهم لإخماد حريق اندلع في كنيسة مار جرجس بمنطقة حلوان.

- الدفع بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه لإطفاء حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين لإخماد حريق هائل اندلع في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان.

- "جريمة دولية".. طلب إحاطة بشأن قيادة محمد رمضان لطائرة

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران، بشأن الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وهو على متن طائرة في طريقه إلى مدينة الرياض.

- نائب رئيس سلطة الطيران عن واقعة محمد رمضان: مخالفة دولية جسيمة

قال خالد عبد المنعم، نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، إنه إذا ثبت قيادة محمد رمضان لطائرة فعليًا فإن ذلك يُعرض "كابتن الطائرة" وطاقمها والشركة بالكامل للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى فرض عقوبات كبيرة على الشركة.

- بـ110 ملايين دولار.. "النقل" توقع عقد صيانة الأنظمة لمشروع القطار المكهرب

شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، توقيع عدد من العقود المتعلقة بمشروع القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، منها عقد الصيانة للأنظمة والوحدات المتحركة للمشروع لمدة 13 سنة بإجمالي 110 مليون دولار.

- ساويرس يرد على نصيحة إبراهيم عيسى لـ محمد صلاح

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على نصيحة الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، التي وجهها لمحمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر.

- الجيش السوري يتوجه إلى مدينة الرقة وريفها الشمالي

نفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، تعرض مواقع للجيش السوري لقصف في ريف الرقة الجنوبي.

- ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان إلى 35

عززت اليابان، اليوم الاثنين، عمليات البحث والإنقاذ، حيث عانت من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفها أحد أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد منذ عقود.