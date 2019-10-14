لشركات السياحة.. تعرف على المستندات المطلوبة لتوثيق عقود العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة شركات السياحة، أمس الأحد، ولمدة شهر، تسجيل أسماء وبيانات الشركات السياحية المصرية، الراغبة في تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية المعتمدة، على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق عقود العمل للموسم الجديد.

وأعلنت الغرفة، آلية تسجيل عقود ووكالات العمرة والمستندات المطلوبة للوزارة، على أن تتوجه الشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة في برج التطبيقيين بالعباسية.

ويجري من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

والمستندات المطلوبة كالتالي:

1ـ أصل عقود الوكالة الخاصة بالمؤسسة السعودية لعد (3) نسخ بعد اعتمادها من الغرفة.

2ـ طلب توثيق العقود موجه إلى وزارة السياحة على الورق الرسمي للشركة ومختوم بخاتمها.

3ـ الإقرار المرفق على الورق الرسمي للشركة موقع ممن من له حق الإدارة والتوقيع وممهور بخاتم الشركة وختم صحة التوقيع من البنك.

4ـ أصل رخصة الشركة وصورة منها.

5ـ أصل المستخرج الرسمي من السجل التجاري للشركة.

6ـ أصل وصورة جواز سفر من قام بالتوقيع على العقد.

وأوضحت الغرفة، أن آلية سداد قيمة التأهيل والتسجيل في بنك مصر تجرى في الخطوات التالية:

1ـ يجب على ممثل الشركة معرفة رقم الترخيص واسم الشركة التي سيتم الإيداع باسمها نظرًا لأن بنك مصر سيقوم بالتعامل وفقًا لرقم الترخيص.

2ـ تتوجه الشركة لأقرب فرع من فروع بنك مصر للسداد نقاد فقط، بالحساب رقم 1350199000000363 المخصص باسم بوابة العمرة الإلكترونية مع العلم بأنه لن يسمح للشركة بالسداد بأي طريقة أخرى بخلاف السداد النقدي.

3ـ ضرورة مراعاة أن يتم السداد لكل شركة على حدى، وبإشعار إيداع منفصل من البنك، موضحًا فيه رقم ترخيص واسم الشركة التي تم إيداع المبلع لها من خلال الفترة المقررة.

وقال محمد فاروق، عضو غرفة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن تأشيرتي "العمل والزيارة العائلية" خارج المنصة الإلكترونية، ويستطيع المواطن من خلالها أداء العمرة أو الحج، مقابل دفع رسوم للسلطات السعودية، لمن يرغب في أداء فريضة الحج فقط، أما إذا أراد عمل عمرة فلا يدفع أي رسوم.

ونوه فاروق في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء بوابة العمرة، هو تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج.

وأدرجت غرفة شركات السياحة، تأشيرات "الفعاليات والمهرجانات والسياحة" لبوابة العمرة حيث سيتم إصدار باركود تنظيمي خاص بها من خلال البوابة والتي ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات العمرة في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم بدء البث التجريبي على بوابة العمرة المصرية منتصف الشهر الجاري، لاختبار جاهزية البوابة ومدى كفاءة العمل بها قبل التشغيل الفعلي.​