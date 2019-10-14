أمين عام حزب الحرية: حديث الرئيس السيسي تضمن رسائل طمأنة للشعب

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، تضمن العديد من الرسائل الواضحة والصريحة، وبعث من خلالها رسائل طمأنينة للشعب المصري حول التساؤلات التي تشغل بال المصريين.

وأضاف "مهني"، أن الرئيس تطرق خلال حديثه لعدد من المواضيع الشائكة المتعلقة، بالأوضاع في سيناء وما يحدث فيها، وما يتردد حول عمليات تهجير للمواطنين، والتي تقوم المنظمات الحقوقية المعادية لمصر بنشره في تقاريرها المغلوطة، قائلًا: "الرئيس أوضح خلال رده على سؤال أحد الحاضرين بشأن سيناء، وإنه يجب أن ننتبه عند استخدام مثل هذه المصطلحات من تهجير أو غيره"، موضحًا أن ما حدث في سيناء هو أنه كانت هناك بيوت ملاصقة للخط الحدودي لقطاع غزة، وتوجد أسفلها آلاف الأنفاق، وكان لا بد من إخلاء هذه النطقة من البيوت والمزارع.

وأشار الأمين العام لحزب الحرية المصري، إلى أن تأكيد الرئيس أن الشعب المصري، هو الحامي للوطن وهو من حافظ على ترابه وتصدى لإدعاءات الخارج فجميع الأشخاص في زوال وسيبقي الوطن، مطالبًا القوى السياسية والحزبية بالوقوف خلف الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب والتصدي لدعوات التشوية والنيل من مصر.

وشدد "مهنى"، على ضرورة قيام نواب الشعب بالتحرك نحو دوائرهم والتواصل مع صنع القرار لرفع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، من على كاهل المواطن البسيط والتحرك نحو توفير بيئة اجتماعية مناسبة لهم، موضحًا أن الحزب من خلال مقراته في المحافظات يقوم بتلقي شكاوى المواطنين والتواصل مع الشارع والعمل على خلق حلول للمشكلات التي تواجة الجماهير، وعرضها على المسؤولين والعمل على حلها.​