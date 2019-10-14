أكثر الكلمات إنتشاراً

الندوة التثقيفية انتخابات تونس العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

اليوم.. احتفالية "أم البطل" بنقابة الصحفيين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

01:23 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
اليوم.. احتفالية "أم البطل" بنقابة الصحفيين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة الصحفيين

(مصراوي):

يشارك فريق "فرحة" الغنائي في احتفالية "أم البطل" التي تقيمها نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية بمناسبة أعياد أكتوبر، وتكرّم فيه رموز الحرب وأسر شهداء الإرهاب.

ويقوم فريق فرحة التابع لمؤسسة سلوى علوان بتقديم حفل غنائي وطني بقيادة الموسيقار الكبير الدكتور سمير القمري، ويقوم بالغناء فيها المطربون الجدد إسلام علاء، إسماعيل جاد، أميرة الشاذلي، تغريد محمود، أسماء فوده، هدير محمود، نورا عبدالمنعم، سندس عبدالتواب، فيروز إسماعيل وذلك مع إسلام القمري، أحمد محمود، خالد زين، أسامه القمري، خالد السيسي.

نقابة الصحفيين ذكرى انتصارات أكتوبر احتفالية أم البطل أسر شهداء

الخبر التالى:

غدًا.. افتتاح معرض "الفرح" لنجاة فاروق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان