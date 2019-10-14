على هامش زيارته الرعوية.. البابا تواضروس يلتقي شباب شمال فرنسا (صور)

"مستقبل وطن" يكرّم أسر الشهداء والفنان أحمد فلوكس تزامنًا مع انتصارات

كتب- مصطفى علي:

أقيم مساء أمس الأحد، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بالعاصمة الفرنسية باريس، لقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا.

ووجّه الشباب مجموعة من الأسئلة للبابا تنوعت موضوعاتها بين الأمور الحياتية الخاصة بالمجتمع الذي يعيشون فيه والأمور الروحية والكنسية.

والتقى البابا تواضروس، خلال زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، بشعب كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشاتني ملابري، وبشعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي (مقر المطرانية) ودشن الكنيسة ذاتها صباح أمس الأحد وصلى القداس الإلهي فيها.

تأتي زيارة البابا للإيبارشية في مستهل جولة رعوية، يزور خلالها عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.​