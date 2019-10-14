"بنى البلد ومطلبش تبرعات".. كيف رد السيسي على حملة تشويه الجيش؟ (فيديوجرافيك)

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري تعرض لحملة تشويه وإساءة خلال الفترة الماضية وتحديدًا الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية.



وأضاف الرئيس- خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، الأحد- "الجيش اللي إحنا بنتكلم عليه كان الهدف كله خلال الشهرين تلاتة اللي فاتوا إزاي نسيء ليه ونشوه صورته ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته".

ويرصد مصراوي، تفاصيل ما قاله الرئيس ورسائله، في الفيديوجرافيك الآتي.