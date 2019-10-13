بـ110 ملايين دولار.. "النقل" توقع عقد صيانة الأنظمة لمشروع القطار المكهرب

كتب - أسامة عبدالكريم:

شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، الأحد، توقيع عدد من العقود المتعلقة بمشروع القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، منها عقد الصيانة للأنظمة والوحدات المتحركة للمشروع لمدة 13 سنة بإجمالي 110 مليون دولار.

كما تم توقيع عقود تنفيذ الأعمال المدنية والسكة للمشروع بواسطة الشركات المصرية (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - شركة النيل العامة للطرق والكباري - الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات - المقاولون العرب - أوراسكوم - بتروجيت - كونكورد - أبناء حسن علام) بإجمالي تكلفة قدرها 461 مليون دولار، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورعصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الصيني تشين نائب رئيس شركة أفيك إنترناشيونال.

وبحسب بيان الوزارة، أكد وزير النقل، أن الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، بدأ تنفيذها منذ شهر مايو الماضي حيث استلمت الشركات المواقع على الأرض، وبدأت في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجسات، مشيرا إلى ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.

ولفت إلى أنه يتابع يوميًا معدلات تنفيذ هذا المشروع، حتى إنجاز هذا المشروع الهام، كما أكد على أهمية الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذه لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المشروع.

يذكر أن خط القطار المكهرب يبلغ طوله 70 كم وسيخدم 350 ألف راكب يوميا وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال 16 شهرًا.

وتقوم شركات المقاولات المصرية بكل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية، وستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب التنفيذ.

وأوضحت الشركة، أن السرعة التصميمة للقطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان.

ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.