نائب رئيس سلطة الطيران عن واقعة محمد رمضان: مخالفة دولية جسيمة

كتب- يوسف عفيفي:

قال خالد عبد المنعم، نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، إنه إذا ثبت قيادة محمد رمضان لطائرة فعليًا فإن ذلك يُعرض "كابتن الطائرة" وطاقمها والشركة بالكامل للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى فرض عقوبات كبيرة على الشركة.

جاء ذلك ردًا على الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الأحد، من قمرة قيادة إحدى الطائرات، وتعليق كابتن الطائرة: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطائرة دلوقت".

وأكد عبدالمنعم في تصريحات لمصراوي، أن تلك الواقعة لو حدثت على خطوط مصر للطيران "تُقفل الشركة" نظرًا لوجود قواعد ونظام دولي يحكم الطيران"، متساءلًا: "كيف يحدث ذلك في الأساس بأن يجلس أي راكب عادي يجلس بجوار قائد الطيارة ويقودها، ولوبقت كده يبقه كل واحد يحكمه القانون بتاعه".

وأشار إلى أن الطيران في المقام الأول إقلاع وهبوط ولا يمكن لأحد أن يقود الطائرة إلا إذا كان على علم بالقيادة "كابتن طيار" و"A P C" طيران"، متابعًا: "ومن الوارد أن يجلس أحد الأشخاص بجوار "كابتن طيار" لالتقاط صورة تذكارية أو فيديو، لكن في الواقع ليست قيادة الطائرة بحد ذاتها لأن ذلك ممنوع دوليًا والقانون لا يسمح بذلك إطلاقا وتعد مخالفة جسيمة".

وأكد عبدالمنعم، أن كابينة قيادة الطائرة "خاصة ومصفحة" و لا يدخلها إلا طاقم الطائرة "الكابتن والمساعد" والضيافة، دون غيرهم، بالإضافة إلى السماح بدخول المضيفة بالطعام والشراب فقط لا غير، وممنوع منعا باتا دخول أي راكب داخل الكابينة الخاصة بالطائرة كون ذلك "أمن طيران وأرواح بني آدمين".

وكانت مصر للطيران نفت في بيان رسمي، اليوم، علاقتها بالفيديو المتداول لـ"رمضان"، موضحة أن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية.

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