مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات انطلاق قناة نادي الزمالك

كتب- مصطفى علي:

كشف مصدر مسؤول بالمنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، آخر تطورات قناة النادي المقرر انطلاقها قريبًا، بعدما نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، صورة لأستوديو القناة بعد تجهيزه.

وقال المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، الأحد، لـ"مصراوي"- إن هناك اجتماعًا مرتقبًا سيجمع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع ممثلي مجموعة إعلام المصريين المنفذة للقناة، الثلاثاء القادم، لوضع الترتيبات النهائية والاتفاق على الهيكل التحريري للقناة، وكذلك حسم جميع النقاط الخلافية.

وأضاف المصدر، أن هناك خلافات كانت حول الهيكل التحريري للقناة بسببها لم يتم الانتهاء من وضع الخريطة البرامجية، فضلاً عن أنه لم يتم حسم منصب رئيس القناة والذي سبق وأعلن رئيس النادي أن الإعلامي خالد لطيف سيتولاه.

وكشف المصدر، أنه تم الانتهاء بالفعل من تجهيز أستوديو القناة، فيما يخص الكنترول رووم، وديكور الاستوديو الذي سيتم تقديم البرامج من خلاله، والأمر ينتظر فقط حسمه بين رئيس النادي وإعلام المصريين للانتهاء من الخريطة البرامجية وإعلان الموعد الرسمي لانطلاق القناة.