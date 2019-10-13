محافظ الجيزة: إطلاق حملة لمكافحة البلهارسيا بعدة قرى اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري

الجيزة- أ ش أ:

تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة حملة تطعيم لأهالي مراكز ومدن الصف وأبو النمرس وأطفيح والعياط ومنشأة القناطر خلال الفترة من 20 أكتوبر الحالي وحتى 7 نوفمبر المقبل لمكافحة مرض البلهارسيا .

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة أبنائها وحمايتهم من الأمراض ، حيث تستهدف الحملة البؤر ذات الانتشار العالي لمرض البلهارسيا والتي تتمركز في قرى المساندة وكفر الرفاعي بمركز ومدينة العياط وطموة بمركز ومدينة أبو النمرس والودي بمركز ومدينة الصف والاخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى الرقة البحرية والكداية بمركز ومدينة أطفيح.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن المعنية ومديريات التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية لإخطار المواطنين بمواعيد الحملات ونشر الوعي بأهميتها وتقديم الدعم الكامل من أجل إنجاحها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وذلك حرصاً على الصحة العامة لمواطني الجيزة.

كما صرح راشد بأن المستهدف تطعيمهم بالحملة يبلغ 28 ألفا و200 مواطن من سكان وأطفال تلك القرى بالإضافة إلى أنه سيتم تجريع الأطفال بالمدارس من الصف الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي بمراكز العياط وأبو النمرس والصف وذلك عن طريق أقراص سهلة البلع.

من جانبها، أشارت الدكتورة سيدة على وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن الإدارات الصحية المعنية بالحملة تقوم حالياً بنشاط مكثف استعداداً للحملة بالمتابعة مع إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية ، حيث تم التجهيز للحملة وعقد الاجتماعات لفريق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية وعقد دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة بالحملة وجاري عمل الدعاية اللازمة لها.​