البحث العلمي: جناح متميز للأطفال في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

كتبت- داليا شبل:

قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر ، إن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، المقرر عقده 24 أكتوبر الحالي، يضم جناحا متميزا للطفل المبتكر، يشارك فيه ما يقرب من 150 طفلا مبتكرا من (جامعة الطفل- المراكز الاستكشافية- إدارة الموهوبين- ووحدة البحث العلمي).

وأضاف صقر- في تصريح اليوم الأحد- أنه سيتم استقبال أكثر من ألفي طفل بالمعرض ممن قاموا بالتسجيل على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة، بمعدل ألف طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات (القاهرة- الجيزة- المنيا- الغربية- المنصورة- الأقصر- الإسكندرية- بورسعيد- الإسماعيلية- دمياط- الشرقية).

وأوضح أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تقديم حزمة من العروض الترفيهية العلمية مثل عروض (ساينس شو)، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسمارت هوم (المدن والمنازل)، الإلكترونيات وكيفية تنفيذ الدوائرالكهربية، إلى جانب تنظيم ورش عمل عن الهندسة والعلوم والطب والفنون.

وأضاف أن العروض تتضمن أيضا سينما ثلاثية الأبعاد، وملعب العلوم لدمج الرياضة بالفيزياء والأحياء، ومشاركة برنامج مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتقديم عروض متخصصة للأطفال في البيوتكنولوجي والحشرات، بالإضافة إلى ألعاب لتنمية المهارات، والعمل الجماعي وتنمية شخصية الطفل، إلى جانب فعالية المدينة المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، وعروض معمل المرح من مراكز البحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية.​