قومي المرأة يطلق المرحلة الثانية من حملة "بلدى أمانة" بالمحافظات

كتبت- نور العمروسي:

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" التي ينظمها المجلس القومى للمرأة على مستوى جميع المحافظات وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتستهدف الحملة توعية السيدات في جميع المحافظات بأهمية المساهمة في كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات، التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، فى تصريح لها اليوم ، :"إن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى ونجوع مصر المختلفة، والتأكيد على أهمية دورهن في حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره".

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة الأولى من الحملة لاقت ترحيبا واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظات ، موضحة أن الهدف من الحملة هو التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة القاضي فى البلاد.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف توعية السيدات عن طريق النزول اليهن في بيوتهن وتعريفهن بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء وطنهن في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات. ​