باستخدام الحجز الإلكتروني.. بيع 741 شقة بـ"جنة" أول ساعتين- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الحجز الإلكتروني لـ3336 شقة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر بـ5 مدن جديدة، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وبمجرد إتاحة الحجز الإلكتروني لمن سدد قيمة قدية الحجز البالغة 100 ألف جنيه، تم بيع 741 شقة من 3336 شقةن ويتبقى 2595 أخرى، وفقا لمصدر بوزارة الإسكان.

ويتضمن الطرح الجديد من شقق جنة، 5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (اضغط هنا).

وتنتهي هيئة المجتمعات العمرانية، من حجز شقق جنة مساء غدا الاثنين في تمام الساعة 11.59.

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