السيسي: "اللي الجيش عمله في 10 سنين فوق الخيال ويتكتب في التاريخ"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة لها دور كبير جدًا في الوضع الذي وصلت له مصر الأن.

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "هتقولوا علشان أنت منها (القوات المسلحة)، لا والله، اللي الجيش عمله خلال الـ10 سنين اللي فاتت فضل كبير من ربنا".

وتابع الرئيس السيسي: "والله العظيم اللي اتعمل بواسطة الجيش في مصر فوق الخيال ويتكتب في التاريخ إن في جيش قام ببلده مع الحكومة علشان تطلع للأمام".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.